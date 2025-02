La Banque d'Australie assouplit sa politique monétaire

La banque centrale a cependant "souligné que cette première baisse ne serait pas automatiquement suivie d'autres. Et il y a de bonnes raisons à cette prudence", explique Commerzbank. La RBA s'inquiète notamment de données récentes sur le marché du travail, qui suggèrent que le marché du travail pourrait être un peu plus tendu qu'elle ne le pensait auparavant. La prévision directrice pour l'inflation sous-jacente, qui est basée sur l'évolution des taux d'intérêt implicites des marchés financiers, a en outre été revue légèrement à la hausse par rapport à 2026.

"La croissance de la demande privée est restée modérée et les pressions salariales se sont atténuées. Ces facteurs confortent le conseil d'administration dans l'idée que l'inflation se rapproche durablement du point médian de la fourchette cible de 2 à 3 %".

(AOF) - Conformément aux attentes, la Banque centrale australienne (RBA) a réduit de 25 points de base son principal taux directeur à 4,10%. Sur le marché des changes, le dollar australien perd 0,19% 0,6345 dollar américain. "Au cours du quatrième trimestre, l'inflation sous-jacente était de 3,2 %, ce qui suggère que les pressions inflationnistes s'atténuent un peu plus rapidement que prévu" a commenté l'institution.

