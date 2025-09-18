 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 873,36
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Banque d'Angleterre ne modifie pas ses taux d'intérêt
information fournie par AOF 18/09/2025 à 13:08

(AOF) - En ligne avec les attentes des économistes, la Banque d'Angleterre (BoE) a conservé son taux directeur à 4%. Le comité de politique monétaire de la BoE a pris cette décision à la faveur de 7 votes contre 2. Deux membres ont voté pour une réduction du taux directeur de 0,25 point de pourcentage, à 3,75 %. L'institution a indiqué qu'une approche progressive et prudente en matière de nouvel assouplissement de la politique monétaire reste appropriée.

Avant d'ajouter : " La politique monétaire ne suit pas une trajectoire prédéterminée, et le Comité restera attentif à l'accumulation des données. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank