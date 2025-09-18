La Banque d'Angleterre ne modifie pas ses taux d'intérêt

(AOF) - En ligne avec les attentes des économistes, la Banque d'Angleterre (BoE) a conservé son taux directeur à 4%. Le comité de politique monétaire de la BoE a pris cette décision à la faveur de 7 votes contre 2. Deux membres ont voté pour une réduction du taux directeur de 0,25 point de pourcentage, à 3,75 %. L'institution a indiqué qu'une approche progressive et prudente en matière de nouvel assouplissement de la politique monétaire reste appropriée.

Avant d'ajouter : " La politique monétaire ne suit pas une trajectoire prédéterminée, et le Comité restera attentif à l'accumulation des données. "