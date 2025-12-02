 Aller au contenu principal
La Banque d'Angleterre allège les exigences en fonds propres des banques britanniques
information fournie par AOF 02/12/2025 à 11:05

(AOF) - Le comité de politique financière (FPC) de la Banque d'Angleterre a allégé les exigences en fonds propres des banques britanniques afin de soutenir la croissance. Elle estime que le niveau approprié des exigences de fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) à l'échelle du système est d'environ 13 % des actifs pondérés en fonction des risques contre 14% depuis 2015. Ce nouveau niveau équivaut à un ratio de fonds propres durs (CET1) d'environ 11%, a précisé l'institution financière.

"Compte tenu de la réduction du niveau d'exigence du FPC, les banques devraient disposer d'une plus grande certitude et confiance pour utiliser leurs fonds propres afin d'octroyer des crédits aux ménages et aux entreprises britanniques," a souligné la Banque d'Angleterre.

En parallèle, le comité de politique financière a annoncé qu'il examinera la mise en œuvre du ratio de levier au Royaume-Uni afin de s'assurer qu'il fonctionne comme prévu.

Valeurs associées

BARCLAYS
435,325 GBX LSE +1,33%
HSBC HLDG
1 088,000 GBX LSE +0,78%
LLOYDS BANKING G
96,800 GBX LSE +1,36%
STANDARD CHARTER
1 703,000 GBX LSE +1,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

