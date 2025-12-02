La Banque d'Angleterre allège les exigences en fonds propres des banques britanniques

(AOF) - Le comité de politique financière (FPC) de la Banque d'Angleterre a allégé les exigences en fonds propres des banques britanniques afin de soutenir la croissance. Elle estime que le niveau approprié des exigences de fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) à l'échelle du système est d'environ 13 % des actifs pondérés en fonction des risques contre 14% depuis 2015. Ce nouveau niveau équivaut à un ratio de fonds propres durs (CET1) d'environ 11%, a précisé l'institution financière.

"Compte tenu de la réduction du niveau d'exigence du FPC, les banques devraient disposer d'une plus grande certitude et confiance pour utiliser leurs fonds propres afin d'octroyer des crédits aux ménages et aux entreprises britanniques," a souligné la Banque d'Angleterre.

En parallèle, le comité de politique financière a annoncé qu'il examinera la mise en œuvre du ratio de levier au Royaume-Uni afin de s'assurer qu'il fonctionne comme prévu.