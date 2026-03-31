information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 12:55

La banque communautaire Affinity Bancshares grimpe après l'opération de rachat par Fidelity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de la banque communautaire Affinity Bancshares AFBI.O augmentent de 17,2 % à 22,98 $ avant le marché

** Fidelity Bank accepte d'acquérir AFBI dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces

** Selon les termes de la transaction, chaque actionnaire d'AFBI recevra 23 $/action en espèces

** La transaction valorise Affinity à environ 142,8 millions de dollars

** La transaction créera une entité combinée avec environ 5,5 milliards de dollars d'actifs, 4,6 milliards de dollars de dépôts et 3,6 milliards de dollars de prêts

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires

** A la dernière clôture, AFBI a baissé de 4,2 % depuis le début de l'année