La Banque centrale indienne ouvre la voie à une baisse des taux

Alessia Berardi, responsable de la recherche macro et stratégique sur les marchés émergents à l'Amundi Investment Institute, pense que la Banque centrale indienne pourrait commencer à réduire ses taux d'ici la fin de l'année. Il fait cependant remarquer qu'elle dispose d'une marge de manœuvre limitée si elle veut respecter son taux réel neutre, qu'il évalue entre 1,5% et 2%.

Ce changement d'orientation lui " donne de la souplesse " " tout en lui permettant de suivre les progrès de la désinflation, qui n'est pas encore achevée ", explique la Reserve Bank of India. L'économie indienne reste l'une des plus dynamiques de la région, mais elle a récemment perdu de son dynamisme.

(AOF) - Sans surprise, la Reserve Bank of India a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé à 6,5% mercredi, mais a modifié l'orientation de sa politique pour la rendre " neutre" , ouvrant la porte à des baisses de taux. La roupie indienne est pratiquement inchangée à 0,01191 dollar. Le comité de politique monétaire a décidé à l’unanimité de modifier l'orientation de sa politique monétaire pour la rendre " neutre " alors qu'il évoquait auparavant un " retrait de l'assouplissement ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.