La banque centrale de Taïwan relève ses prévisions de croissance en raison du boom des exportations induit par l'IA

par Liang-sa Loh et Faith Hung

La banque centrale de Taïwan a relevé jeudi ses prévisions de croissance économique pour l'année en cours en raison de l'essor des exportations de produits technologiques vers les États-Unis, ce qui a permis d'accroître l'excédent commercial, tout en maintenant inchangé son taux d'intérêt de référence. Le rôle de Taïwan en tant que producteur majeur de semi-conducteurs avancés alimentant le boom de l'intelligence artificielle pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O a alimenté son économie cette année. La banque centrale a laissé le taux d'escompte de référence TWINTR=ECI inchangé à 2% lors d'une réunion trimestrielle, dans une décision unanime en ligne avec les prévisions d'un sondage Reuters dans lequel les 30 économistes ne prévoyaient aucun changement. Elle a relevé son estimation de la croissance économique pour 2025 à 7,31 %, contre une prévision précédente de 4,55 % communiquée en septembre. Pour l'année prochaine, elle s'attend à ce que la croissance ralentisse à 3,67 %, bien que ce soit mieux qu'une prévision précédente de 2,68 %. Le gouverneur de la banque, Yang Chin-long, a déclaré aux journalistes que la demande américaine pour les produits de Taïwan, où se trouve le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, TSMC 2330.TW , dont les puces alimentent la révolution de l'intelligence artificielle, était la principale raison de la forte croissance économique de cette année.

Depuis le début de l'année, l'excédent commercial avec les États-Unis s'élève à 143,8 milliards de dollars, dont la quasi-totalité est due à des produits de haute technologie, ce que M. Yang a qualifié de situation "très étrange". Cela représente plus du double de l'excédent commercial de l'année dernière, qui s'élevait à 64,7 milliards de dollars.

"La politique monétaire actuelle est appropriée", a-t-il déclaré à l'issue de la réunion trimestrielle de fixation des taux, ajoutant que l'inflation, l'une des principales préoccupations de la banque, serait "toujours bonne" l'année prochaine.

FORTE DEMANDE POUR LES APPLICATIONS IA

La banque centrale a réduit ses prévisions concernant l'indice des prix à la consommation pour cette année à 1,66 %, contre 1,75 % en septembre. Pour l'année prochaine, elle a déclaré qu'elle s'attendait à un nouveau ralentissement de l'inflation à 1,63 %.

L'économie taïwanaise a connu une croissance de 4,59 % en 2024, soutenue par des exportations solides, y compris une forte demande pour les applications d'IA. Cependant, des nuages se profilent à l'horizon. Dans un communiqué, la banque a déclaré qu'elle suivrait de près l'évolution des tarifs douaniers américains ainsi que les risques géopolitiques. Les produits en provenance de Taïwan sont soumis à des droits de douane américains de 20 %, dans le cadre des mesures générales du président Donald Trump visant les importations en provenance du monde entier, bien que Taipei reste en pourparlers avec Washington pour obtenir un meilleur accord. Les semi-conducteurs ont jusqu'à présent été exclus des droits de douane. La décision de Taïwan sur les taux d'intérêt est intervenue après que la Réserve fédérale américaine, fortement divisée, a réduit les taux d'intérêt la semaine dernière, mais a signalé qu'il était peu probable que les coûts d'emprunt baissent davantage à court terme.