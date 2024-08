La Banque centrale de Nouvelle-Zélande réduit son taux directeur à 5,25%

(AOF) - La Banque centrale de Nouvelle Zélande a abaissé ce mercredi son taux directeur de 25 points de base, à 5,25%. Une première pour la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) depuis mars 2020. L'inflation converge désormais vers sa fourchette cible de 1% à 3%. "Le rythme d'un nouvel assouplissement dépendra de la confiance du comité dans le fait que le comportement des prix reste compatible avec un environnement de faible inflation et que les attentes en matière d'inflation sont ancrées autour de l'objectif de 2%", indique le communiqué de la RBZN.

Vers 16h, le dollar néo-zélandais recule de 0,95% à 0,6017 dollar américain.