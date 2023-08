La banque centrale de Norvège continue son resserrement monétaire

- La banque centrale de Norvège poursuit également son resserrement monétaire face à une inflation qui reste, là encore, persistante. La Norges Bank a, comme attendu, relevé de 25 points de base (pb) son principal taux directeur à 4%, a-t-elle annoncé jeudi. Une nouvelle hausse des taux est probable en septembre, a en outre indiqué l’institution monétaire dont la politique monétaire reste dépendante des données économiques.«La future trajectoire du taux directeur dépendra de l'évolution économique, a précisé la gouverneure de la banque, Ida Wolden Bache, dans un communiqué. Si l'économie évolue comme prévu actuellement, le taux directeur sera encore relevé en septembre.» En juillet, l’inflation core, qui exclut les prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, a diminué par rapport à la hausse de 7% en juin mais reste élevée, à 6,4%.Taux terminal«La Norges Bank avait signalé lors de la réunion politique de juin conclue par une hausse de 50 pb, qu’elle avait l’intention de porter son taux directeur à 4,25%», rappelle Derek Halpenny, responsable de la recherche EMEA chez MUFG. Le marché anticipe un taux terminal à ce niveau d’ici à la fin du troisième trimestre.«Il est important pour la Norges Bank de laisser ouverte la perspective de nouvelles hausses, car le taux directeur en termes réels reste profondément négatif, poursuit l’analyste. Même après la chute plus nette de l’inflation, le taux directeur réel de la Norvège reste le troisième plus bas à -2,65?% après ceux de la Suède et du Japon.»La banque est en outre consciente du risque de retour d’une hausse de la volatilité et de l’aversion pour le risque sur les marchés qui pourrait provoquer une nouvelle correction de sa devise. Après avoir rebondi depuis juin, la couronne norvégienne (NOK) recule de nouveau depuis une semaine face à l’euro et reste l’une des devises les plus malmenées du G10, à l’instar du yen et de la couronne suédoise. Sur le marché des changes, la couronne norvégienne s’apprécie légèrement à 11,52 face au dollar après la décision de la Norges Bank. A lire aussi: Le doute sur la trajectoire de l’inflation fait bondir les taux longs

Xavier Diaz