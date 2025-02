La Banque centrale coréenne assouplit sa politique monétaire

(AOF) - Sans surprise, Bank of Korea a abaissé son principal taux d'intérêt de 25 points de base à 2,75%. "Bien que les marchés des changes continuent de susciter des inquiétudes, la stabilisation de l'inflation s'est poursuivie, de même que le ralentissement de l'endettement des ménages, tandis que le taux de croissance devrait diminuer de manière significative", a commenté l'institution. Elle a ainsi abaissé sa prévision de croissance pour cette année à 1,5% contre 1,9% en novembre. La Bank of Korea anticipe en revanche toujours une inflation de 1,9% en 2025.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,31% à 1431,98 wons.