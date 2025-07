La Banque centrale australienne surprend en ne réduisant pas ses taux

(AOF) - La dollar australien gagne 0,60% à 0,6536 dollar américain grâce à la décision inattendue de la Banque de réserve d'Australie de maintenir inchangée sa politique monétaire. Son principal taux directeur reste à 3,85% alors qu'une baisse de 25 points de base était attendue. 6 membres du conseil des gouverneurs ont voté en faveur de cette décision et 3 contre.

Lors de sa conférence de presse, la gouverneure Michele Bullock a souligné que la décision d'aujourd'hui était plus une question de " timing " que de direction, indiquant qu'il continuerait à baisser les taux d'une manière " raisonnable et prudente ", indique MUFG. La Banque centrale veut être plus confiante dans le fait qu'elle a " stabilisé " l'inflation et elle attend la confirmation que l'inflation est durablement sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 2,5 %.