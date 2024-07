(AOF) - "On pensait que la bataille contre l’inflation élevée était presque gagnée. En réalité, c’est plus compliqué qu’on le croit. Au Canada, l’inflation a surpris à la hausse en augmentant de 2,9% sur un an en mai contre 2,6% anticipés. Il est probable que la Banque du Canada réfléchisse à deux fois avant de baisser de nouveau les taux. Même chose en Australie à tel point que le marché monétaire prévoit désormais que la Banque centrale australienne…pourrait augmenter ses taux en août !", explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Le Canada et l'Australie sont "deux petites économies ouvertes qui sont généralement de bons indicateurs avancés des changements conjoncturels de l'économie mondiale".