La banque canadienne Scotiabank dépasse ses bénéfices grâce à l'essor des marchés financiers et affiche un optimisme prudent pour 2026

Les marchés des capitaux et la gestion de patrimoine de la Banque Scotia stimulent les bénéfices

Frais de restructuration dus à des mises à pied au Canada et en Asie

Le BPA rajusté de 1,93 $ CA par action dépasse l'estimation de 1,84 $ CA

par Nivedita Balu et Ateev Bhandari

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a déclaré mardi qu'elle était prudemment optimiste à l'horizon 2026 en pariant sur les ambitieux projets énergétiques du Canada malgré les incertitudes macroéconomiques mondiales, après que la banque a déclaré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, alimenté par la force de son segment des marchés de capitaux.

La Banque Scotia est la première des six grandes banques canadiennes à publier ses résultats du quatrième trimestre, au terme d'une année marquée par l'incertitude commerciale et tarifaire, un taux de chômage élevé au Canada et un marché immobilier morose qui a poussé les prêteurs à mettre plus d'argent de côté pour se prémunir contre la détérioration des prêts. Ses actions étaient en hausse de 1,7 % à Toronto. La banque, la quatrième plus grande du Canada en termes de capitalisation boursière, a déclaré qu'elle s'attendait à une provision pour pertes sur prêts dépréciés largement inférieure, un indicateur clé qui mesure le montant d'argent qu'une banque met de côté pour couvrir les créances douteuses, en 2026. Elle prévoit que le ratio des prêts dépréciés , un indicateur du risque de crédit, se situera dans la fourchette de 47 à 56 points de base, contre 54 points de base en 2025. Elle s'attend également à ce que la croissance des prêts et des dépôts entraîne une augmentation des revenus nets d'intérêts, ce qui soutiendra également la croissance des bénéfices.

"Les perspectives reflètent l'attente que nous continuerons à opérer dans un environnement d'incertitude macroéconomique mondiale élevée au cours de l'exercice 2026", a déclaré Phil Thomas, Chief Risk Officer, aux analystes.

"Au Canada, l'absence d'accord commercial avec les États-Unis et le taux de chômage élevé continuent de peser sur le sentiment. Cependant, nous sommes prudemment optimistes et pensons que le budget fédéral contribuera à une plus grande croissance économique et améliorera le sentiment des consommateurs et des entreprises, ce qui profitera à la performance dans la seconde moitié de l'année", a déclaré M. Thomas.

Le premier budget du premier ministre canadien Mark Carney a mis l'accent sur les projets de croissance liés aux infrastructures et aux ressources naturelles, un domaine dans lequel la Banque Scotia est bien placée pour donner des conseils, a déclaré le chef de la direction, Scott Thomson.

Au cours du trimestre, la banque a engagé des frais de restructuration de 373 millions de dollars canadiens (266,30 millions de dollars) en raison de licenciements dans son secteur bancaire canadien et dans ses activités asiatiques au sein de Global Banking and Markets.

"Nous avons un point de vue légèrement positif... Les résultats des Services bancaires internationaux ont été plus faibles que prévu, car les pertes sur prêts ont été plus élevées que prévu et cette situation pourrait perdurer dans un avenir prévisible", a déclaré Darko Mihelic, analyste chez RBC Securities.

Le revenu net du secteur des services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia a augmenté de près de 50 % au cours du quatrième trimestre terminé le 31 octobre, tandis que le revenu net du secteur de la gestion de patrimoine a augmenté d'environ 18 %, en raison de la hausse des frais de gestion des fonds communs de placement et des placements. Dans le secteur des services bancaires internationaux, il a augmenté de 3 %.

Le revenu net d'intérêts - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts - s'est élevé à 5,59 milliards de dollars canadiens, contre 4,92 milliards de dollars canadiens.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 1,93 dollar canadien par action, alors que les analystes estimaient ce bénéfice à 1,84 dollar canadien, selon les données du LSEG.

(1 $ = 1,4007 dollar canadien)