La banque canadienne RBC dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à des provisions moins élevées que prévu

RBC bénéficie de provisions moins importantes que prévu

Le directeur général Dave McKay souligne les opportunités de croissance aux États-Unis et en Europe

BPA ajusté de 3,84 $CAN au troisième trimestre, supérieur à l'estimation de 3,32 $CAN

par Nivedita Balu et Prakhar Srivastava

La Banque Royale du Canada RY.TO a dépassé mercredi les estimations de bénéfices des analystes, la plus grande banque du pays ayant mis de côté une somme d'argent moins importante que prévu pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts.

Les actions de la plus grande société canadienne cotée en bourse en termes de capitalisation boursière ont bondi de près de 6 % et ont atteint un niveau record de 204,6 dollars canadiens lors des premières transactions à la Bourse de Toronto.

RBC, tout comme la Banque de Montréal BMO.TO et la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , a bénéficié de provisions moins importantes qu'au trimestre précédent, car certaines des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis qui ont poussé les prêteurs à constituer leurs réserves se sont atténuées. Alors que le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney n'ont jusqu'à présent pas conclu d'accord commercial, l'économie canadienne a mieux résisté que prévu, car la plupart des marchandises entrent aux États-Unis sans droits de douane dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (CUSMA).

"Je suis très satisfait de nos résultats, de leur solidité et de leur viabilité", a déclaré le directeur général Dave McKay aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique.

"Nous mettons toujours en garde contre le fait que les choses peuvent changer et qu'il y a toujours cette grande incertitude autour de CUSMA et des négociations tarifaires qui, je pense, retiennent les investisseurs et les clients commerciaux d'investir des capitaux", a-t-il ajouté.

La banque reste néanmoins ouverte aux opportunités de croissance, en particulier aux activités de gestion de patrimoine de RBC aux États-Unis et en Europe. La barre est cependant haute, a dit M. McKay, tout en rappelant l'acquisition, l'an dernier, de HSBC Canada pour 10 milliards de dollars .

RBC a enregistré des provisions pour pertes sur prêts - réserves constituées contre le risque de mauvais prêts - de 881 millions de dollars canadiens (637,62 millions de dollars canadiens), inférieures à l'estimation moyenne des analystes de 1,07 milliard de dollars canadiens, selon les données de LSEG.

Cela a permis au bénéfice ajusté de 3,84 dollars canadiens par action de dépasser l'estimation moyenne de 3,32 dollars canadiens.

La banque a débloqué des fonds qu'elle avait mis de côté dans son segment de gestion de patrimoine, en grande partie pour des prêts dans le secteur automobile de sa filiale américaine City National Bank.

Le revenu net des marchés des capitaux a bondi de 13 % et celui de la gestion de patrimoine a augmenté de 15 %.

"Si (RBC) a bénéficié de provisions inférieures aux prévisions, ce n'est qu'une partie de l'histoire", a déclaré John Aiken, analyste chez Jefferies, notant des "performances solides" dans tous les segments.

"Nous pensons que les résultats ne soutiennent pas seulement l'évaluation actuelle de la prime de RBC, mais qu'ils permettront probablement de poursuivre la surperformance."

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)