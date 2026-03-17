La banque brésilienne Nubank suspend les retraits d'argent dans les magasins Oxxo au Mexique

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La banque numérique brésilienne Nubank a déclaré avoir suspendu son service de retrait d'argent dans les magasins de proximité Oxxo au Mexique.

Depuis le 16 mars, les retraits d'argent dans les magasins Oxxo ne sont plus possibles, a déclaré Nubank mardi en réponse à des questions sur un avis de client.

* Nubank a déclaré que la suspension faisait partie des "ajustements en cours" de son réseau de retrait d'argent au Mexique.

* La banque, contrôlée par la société mère cotée en bourse Nu Holdings NU.N , a déclaré que les dépôts en espèces dans les magasins Oxxo restaient disponibles comme d'habitude.

* En guise d'alternative, Nubank remboursera temporairement les frais pour les retraits effectués dans les distributeurs automatiques de billets compatibles avec la carte Mastercard au Mexique.

* Les remboursements seront limités à deux retraits par mois, a précisé Nubank.

* Un porte-parole de FEMSA FEMSAUBD.MX , la société mère d'Oxxo, a confirmé que l'accord avec Nubank avait changé, mais a renvoyé les questions à la banque.

* Alors que les opérations de Nubank au Brésil sont presque entièrement numériques, la banque a poursuivi des stratégies différentes au Mexique, où l'argent liquide reste l'une des méthodes de paiement les plus utilisées.

* Outre Oxxo, qui possède plus de 24 000 magasins au Mexique, Nubank a annoncé des partenariats similaires avec d'autres chaînes de magasins dans le pays, notamment les chaînes d'épiceries Soriana SORIANAB.MX et Chedraui CHDRAUIB.MX .

* Nubank, qui opère au Brésil, au Mexique et en Colombie, a annoncé son partenariat avec Oxxo au Mexique en janvier 2025.