La banque brésilienne Agibank cherche à obtenir une valorisation de 3,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une évaluation au paragraphe 1 et de détails dans l'ensemble de l'article)

La fintech Agibank, basée à Sao Paulo, a déclaré jeudi qu'elle recherchait une valorisation pouvant atteindre 3,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis , alors que les entreprises financières brésiliennes testent l'appétit des investisseurs pour les cotations à l'étranger après des années d'émissions discrètes.

La banque numérique vise à lever jusqu'à 785,5 millions de dollars lors de l'introduction en bourse en offrant environ 43,6 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 15 et 18 dollars.

Les introductions en bourse ont été peu nombreuses pour les entreprises brésiliennes en raison des taux d'intérêt élevés et de la volatilité des marchés, mais elles reprennent de l'ampleur à mesure que les entreprises s'apprêtent à s'introduire aux États-Unis au début de l'année 2026.

Aux États-Unis, le marché des introductions en bourse s'est accéléré vers la fin de l'année 2025 et au début de la nouvelle année, les analystes pariant sur un solide pipeline d'introductions en bourse à mesure que l'intérêt des investisseurs se rétablit à la suite des baisses de taux de la Réserve fédérale.

L'introduction en bourse d'Agibank coïncide avec les débuts à New York de PicPay PICS.O , une autre banque numérique brésilienne.

Agibank exploite un modèle bancaire hybride, combinant des services numériques avec un réseau national de plus de 1 100 centres de services physiques à travers le Brésil.

Elle se concentre sur les prêts liés aux salaires et aux prestations pour les retraités, les pensionnés et les travailleurs salariés, un segment souvent mal desservi par les banques traditionnelles et les rivaux uniquement numériques.

La société a été fondée par Marciano Testa en 1999 et a été rebaptisée Agibank après avoir obtenu une licence bancaire complète en 2016.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de la cotation.

Agibank sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AGBK".