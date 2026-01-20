La banque américaine KeyCorp dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre grâce à des revenus d'intérêts plus élevés

KeyCorp KEY.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mardi, la banque américaine ayant gagné des intérêts plus élevés et des commissions de banque d'investissement.

Les banques régionales à travers les États-Unis bénéficient de la baisse des taux d'intérêt et d'une base de consommateurs résiliente qui continue de soutenir la croissance des prêts.

La banque basée à Cleveland, dans l'Ohio, a affiché un bénéfice ajusté des opérations continues de 458 millions de dollars, soit 41 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 39 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu net d'intérêts de KeyCorp, la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et paie sur les dépôts, a bondi de 15,3 % pour atteindre 1,22 milliard de dollars au cours de la période. La banque a déclaré que cette hausse reflétait la baisse du coût des dépôts et le réinvestissement d'instruments à faible rendement arrivant à échéance dans des instruments à rendement plus élevé.

Ces résultats interviennent un peu plus d'un mois après que l'investisseur activiste HoldCo Asset Management a lancé une campagne visant à pousser KeyCorp à s'abstenir d'acquérir des banques, à évincer son directeur général Chris Gorman et à déployer tout le capital excédentaire dans des rachats d'actions.

Peu après, M. Gorman a souligné lors d'une conférence que la banque avait l'intention d'utiliser son capital excédentaire pour des rachats d'actions plutôt que pour des acquisitions, ce qui constitue un changement notable par rapport à la récente vague d'opérations réalisées par des banques plus petites.

"Compte tenu de notre position de capital excédentaire et de nos capacités significatives de génération de capital, nous sommes bien placés pour augmenter encore notre retour de capital à nos actionnaires en 2026", a déclaré M. Gorman dans un communiqué accompagnant les résultats.

Les commissions de banque d'investissement et de placement de la dette de KeyCorp ont augmenté de 10 % au cours du trimestre, soulignant les gains provenant de la résurgence des transactions qui alimentent les bilans à Wall Street.

"Les commissions de banque d'investissement et de placement de la dette ont enregistré la deuxième meilleure performance annuelle de notre histoire, et le nombre de projets en cours reste élevé", a déclaré M. Gorman.