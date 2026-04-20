La banque américaine Investar progresse après un bon trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la banque américaine Investar

ISTR.O augmentent de 4 % à 29,86 dollars

** ISTR affiche un bénéfice pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street

** "Nous estimons que le trimestre a été solide, avec un dépassement des prévisions tiré par les dépenses, les provisions et les commissions, ainsi qu'un dépassement des attentes pour le PPNR de base (revenu net avant provisions). Nous nous attendons à ce que les actions se comportent bien par rapport à leurs pairs à l'ouverture" - courtier Hovde Group

** Les trois maisons de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée"; PT médian de 33 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ISTR a progressé de 7,4 % depuis le début de l'année