 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La banque américaine Investar progresse après un bon trimestre
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la banque américaine Investar

ISTR.O augmentent de 4 % à 29,86 dollars

** ISTR affiche un bénéfice pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street

** "Nous estimons que le trimestre a été solide, avec un dépassement des prévisions tiré par les dépenses, les provisions et les commissions, ainsi qu'un dépassement des attentes pour le PPNR de base (revenu net avant provisions). Nous nous attendons à ce que les actions se comportent bien par rapport à leurs pairs à l'ouverture" - courtier Hovde Group

** Les trois maisons de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée"; PT médian de 33 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ISTR a progressé de 7,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INVESTAR HLDG
29,8800 USD NASDAQ +4,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank