La baisse du nombre de touristes étrangers aux États-Unis nuit aux ventes de Macy's

(Ajout des chiffres relatifs aux visites à l'étranger au paragraphe 6) par Katherine Masters et Doyinsola Oladipo

NEW YORK, 22 août (Reuters) - Macy's est la dernière grande chaîne de magasins à révéler que la baisse significative du nombre de touristes étrangers auxÉtats-Unis nuit aux ventes globales.

Les visiteurs internationaux représentent désormais moins de 2 % des ventes de Macy's, contre 3 à 4 % avant la pandémie de COVID-19, a déclaré le directeur général Jeff Gennette aux investisseurs mardi lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats. Le chiffre d'affaires net de Macy's au cours du trimestre s'est élevé à 5 milliards de dollars, soit une baisse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Macy's fait partie des détaillants qui ont dépensé beaucoup d'argent pour des magasins phares afin d'attirer des visiteurs qui dépensent beaucoup d'argent. En 2021, la société a annoncé qu'elle investirait 235 millions de dollars (link) dans son magasin phare de Herald Square, notamment en améliorant les entrées des stations de métro avoisinantes et en agrandissant la place réservée aux piétons.

Le géant du luxe LVMH a également investi massivement dans son magasin phare Tiffany & Co. récemment rouvert (link) à l'angle de la Cinquième Avenue et de la 57e Rue Est, bien que la société ait refusé de divulguer le montant de ses dépenses de rénovation. Le magasin représentait 10 % des ventes mondiales de Tiffany avant sa fermeture pour travaux en 2019.

Le tourisme auxÉtats-Unis est toujours à la traîne par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Selon la U.S. Travel Association, les visites à l'étranger ont légèrement diminué en juin pour atteindre 2,6 millions et sont restées inférieures de 27 % aux niveaux de 2019. Les voyages à New York ont également diminué en 2022 par rapport à 2019, bien que les visites devraient atteindre 63,3 millions en 2023 et dépasser les niveaux d'avant la pandémie en 2024, selon le bureau du tourisme et des congrès de la ville de New York.

Les visites touristiques à New York en provenance des pays d'Europe occidentale, dont la France et le Royaume-Uni, ont considérablement rebondi à partir de 2022, tout comme les visites en provenance du Canada, a rapporté l'organisation en mars (link). Les touristes chinois, principaux moteurs des achats de luxe, reviennent à un rythme plus lent que les autres visiteurs.

Alors que l'ensemble des voyages dans le monde a connu une forte reprise depuis la fin des restrictions COVID-19, les voyageurs ne dépensent pas autant en biens et se contentent d'événements sportifs ou de billets de concert (link) dans de nouvelles destinations.

Selon le rapport Travel Industry Trends 2023 de Mastercard, les dépenses des touristes pour des expériences telles que les restaurants, les parcs d'attractions et les boîtes de nuit ont augmenté de 65 % en mars 2023, le mois le plus récent pour lequel des données sont disponibles, par rapport à mars 2019, avant la pandémie. Mais les dépenses des voyageurs pour des produits tels que les cosmétiques, les bijoux et l'électronique n'ont augmenté que de 12 %, selon le rapport.