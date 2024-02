La baisse des investissements étrangers en Chine est-elle si inquiétante? (Pictet AM)

(AOF) - "Les investissements directs étrangers en Chine reculent, pendant que les investissements chinois à l’étranger progressent", relève Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM, qui y voit "un véritable tournant économique". "En 2023, la Chine a connu un recul historique des investissements directs étrangers (IDE), atteignant leur niveau le plus bas", ce qui peut être attribué à "plusieurs changements structurels, tels que les tensions accrues avec les États-Unis, la diversification des risques dans les chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'à une série de mesures réglementaires".

Pïctet AM cite parmi les "facteurs conjoncturels défavorables" "une reprise économique post-pandémique décevante, une augmentation des coûts de financement, et une baisse des bénéfices" limitant les réinvestissements des entreprises étrangères (inclus dans l'IDE). Une amélioration des conditions conjoncturelles pourrait faire remonter légèrement l'IDE, mais un retour aux niveaux d'il y a 5 ou 10 ans "paraît peu probable". On voit "pour la première fois en dix ans, des entreprises chinoises investissant plus à l'extérieur que les entreprises étrangères en Chine".

Bien que la chute des IDE en Chine "puisse préoccuper", elle est "largement compensée par les bénéfices tirés de l'accroissement des investissements chinois à l'étranger", estime Hervé Thiard.

La Chine a une population vieillissante, mais elle dispose de technologies avancées et de capitaux, l'incitant à investir dans des économies voisines pour "profiter d'une démographie plus jeune et de coûts de main-d'œuvre plus bas". Plus de 60% des investissements directs au Laos et au Cambodge proviennent ainsi de Chine.

"Les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits chinois encouragent cette tendance, en poussant les entreprises chinoises à délocaliser une partie de leur production", poursuit le gérant.

Les investissements vers le Vietnam et le Mexique ont connu une croissance spectaculaire entre 2018 et 2022, ayant plus que doublé par rapport aux cinq années antérieures et cela a joué un rôle clé dans l'augmentation impressionnante des exportations de ces deux pays vers les États-Unis. Si le Mexique ait détrôné la Chine en tant que premier partenaire commercial des Etats-Unis, "ce succès repose sur des produits chinois".