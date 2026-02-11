 Aller au contenu principal
L3Harris renforce sa coopération avec l'Arabie saoudite dans la défense avancée
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 10:20

Le groupe américain de technologies de défense formalise un nouveau cadre de collaboration avec Riyad.

L3Harris Technologies rapporte avoir signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Investissement et l'Autorité générale des industries militaires du Royaume d'Arabie saoudite afin de développer des opportunités d'investissement "mutuellement avantageuses".

"Ce protocole d'entente représente une avancée significative dans le renforcement de notre engagement à fournir et à adapter localement des capacités clés, en adéquation avec les plans de développement du Royaume et ses besoins en matière de sécurité nationale", a commenté Jennifer Hanley, vice-présidente, International chez L3Harris.

Le protocole d'entente permettra d'évaluer la chaîne de valeur locale des capacités nécessaires au soutien des applications d'intelligence artificielle et des solutions résilientes de commandement, de contrôle, de communications, d'informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

L3Harris a conclu la séance d'hier à Wall Street sur un repli de 1,6%. Le titre affiche toutefois une progression de l'ordre de 17% depuis le début de l'année.

