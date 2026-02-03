 Aller au contenu principal
L3Harris franchit un record historique de livraisons de dispositifs d'amorçage en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 17:28

Le groupe américain de défense affiche une forte accélération industrielle, soutenue par la montée en puissance des programmes de missiles.

L3Harris Technologies annonce que le groupe a livré près de 500 000 dispositifs d'amorçage en 2025, un record pour son activité dédiée aux systèmes d'armement. Ces équipements, comprenant notamment des fusées et des dispositifs de sécurité et d'armement, sont utilisés dans des moteurs-fusées à propergol solide intégrés à de nombreux missiles et systèmes d'armes.

L'entreprise précise avoir enregistré, pour la deuxième année consécutive, un niveau de commandes inédit sur ce segment.

Scott Alexander, président de l'activité propulsion de missiles chez L3Harris, indique que les livraisons ont progressé d'environ 80% sur un an, traduisant la capacité du groupe à augmenter rapidement ses cadences de production.

À titre de comparaison, L3Harris avait livré plus de 280 000 dispositifs d'amorçage en 2024.

Cette dynamique renforce la position du groupe sur les systèmes d'armes tactiques ainsi que sur les capacités de défense aérienne et antimissile.

Le titre L3Harris avance de près de 2% à Wall Street et signe une progression de plus de 18% depuis le début de l'année.

