L3Harris franchit un record historique de livraisons de dispositifs d'amorçage en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 17:28
L3Harris Technologies annonce que le groupe a livré près de 500 000 dispositifs d'amorçage en 2025, un record pour son activité dédiée aux systèmes d'armement. Ces équipements, comprenant notamment des fusées et des dispositifs de sécurité et d'armement, sont utilisés dans des moteurs-fusées à propergol solide intégrés à de nombreux missiles et systèmes d'armes.
L'entreprise précise avoir enregistré, pour la deuxième année consécutive, un niveau de commandes inédit sur ce segment.
Scott Alexander, président de l'activité propulsion de missiles chez L3Harris, indique que les livraisons ont progressé d'environ 80% sur un an, traduisant la capacité du groupe à augmenter rapidement ses cadences de production.
À titre de comparaison, L3Harris avait livré plus de 280 000 dispositifs d'amorçage en 2024.
Cette dynamique renforce la position du groupe sur les systèmes d'armes tactiques ainsi que sur les capacités de défense aérienne et antimissile.
Le titre L3Harris avance de près de 2% à Wall Street et signe une progression de plus de 18% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|347,235 USD
|NYSE
|+2,00%
A lire aussi
-
Les craintes sur l'IA font plonger les éditeurs européens de logiciels et le secteur de la publicité
Les entreprises européennes spécialisées dans les logiciels, l'analyse de données et la publicité sont fortement pénalisées mardi en Bourse, alors que de nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) récemment lancés suscitent des doutes quant à la capacité ... Lire la suite
-
Après avoir échangé moult invectives par réseaux sociaux interposés, Donald Trump et son homologue colombien, le président de gauche Gustavo Petro, se voient mardi à Washington pour tenter d'amorcer un dialogue. Une voiture ornée du drapeau colombien est arrivée ... Lire la suite
-
Les forces gouvernementales syriennes sont entrées mardi dans le bastion kurde de Qamichli, au coeur de la zone autonome établie par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, conformément à un accord entre ces derniers et Damas. L'accord annoncé vendredi sous la ... Lire la suite
-
Fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, Marius Borg Høiby a nié les accusations de viols mardi au premier jour de son procès, sa défense invoquant "des relations sexuelles parfaitement normales et consenties". Né d'une relation antérieure au mariage ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer