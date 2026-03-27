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L3Harris décroche un contrat pour déployer des drones sous-marins... depuis des sous-marins
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:11

Le groupe américain renforce ses capacités dans les opérations sous-marines autonomes au service des marines américaine et alliées.

L3Harris Technologies annonce l'obtention d'un contrat auprès de l'unité "Defense Innovation" du Département de la Guerre, pour fournir son système Torpedo Tube Launch and Recovery (TTLR). Ce dispositif permet très concrètement de déployer et récupérer ses véhicules sous-marins autonomes via les tubes lance-torpilles des sous-marins.

Validé par les marines américaine et alliées, le système peut mener des missions de renseignement, surveillance, reconnaissance, détection de mines et guerre des fonds marins sans exposition du personnel.

Nino DiCosmo, président de la division Maritime, Space & Mission Systems, souligne que "le système répond aux besoins opérationnels immédiats" et constitue une première capacité opérationnelle de lancement et récupération d'AUV (drones sous-marins) depuis un sous-marin.

La solution modulaire vise à accroître les capacités des sous-marins existants sans nécessiter de nouvelles constructions.

Hier, le titre L3Harris a achevé la séance sur un repli de 0,8% à New York. Depuis le début de l'année, il affiche une progression de 19%.

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