L3Harris décroche un contrat de plus de 65 MUSD pour des moteurs de missiles ATACMS
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 17:38
L3Harris annonce avoir remporté un contrat de plus de 65 millions de dollars pour produire des moteurs à propergol solide destinés au système de missiles tactiques ATACMS (Army Tactical Missile System).
Le groupe assurera la fabrication, les tests et la livraison des moteurs M124, ainsi que des composants associés, entre 2027 et 2028.
Ce système de missile guidé longue portée, déjà éprouvé en conditions de combat, est utilisé avec les lanceurs MLRS (Multiple Launch Rocket System). Présent sur ce programme depuis plus de 30 ans, L3Harris produit notamment ses moteurs à Camden (Arkansas), un site capable de fabriquer plus de 115 000 unités par an. Le groupe y mène actuellement une expansion significative de ses capacités pour répondre à la demande croissante, avec plus de 20 nouvelles installations en construction.
Parallèlement, les dispositifs d'armement et de tir ATACMS sont produits sur le site de Cincinnati (Ohio).
Le titre L3Harris progresse de 0,2% aujourd'hui et affiche une progression proche de 20% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|348,535 USD
|NYSE
|-0,52%
A lire aussi
-
Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise. "Il y aura des travaux d'ici à ... Lire la suite
-
Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct, les navires iraniens continuant de tester le blocage américain. L'Iran est revenu samedi sur sa décision de rouvrir cette ... Lire la suite
-
Le pape Léon XIV a de nouveau dénoncé lundi l'"exploitation" des richesses par "les tyrans", lors d'un déplacement dans l'est de l'Angola, au troisième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique australe, en proie à de profondes inégalités malgré l'abondance de ses ... Lire la suite
-
* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer