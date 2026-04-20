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L3Harris décroche un contrat de plus de 65 MUSD pour des moteurs de missiles ATACMS
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 17:38

Le groupe de défense renforce son rôle dans le programme de missiles tactiques longue portée de l'armée américaine, avec des livraisons prévues à partir de 2027.

L3Harris annonce avoir remporté un contrat de plus de 65 millions de dollars pour produire des moteurs à propergol solide destinés au système de missiles tactiques ATACMS (Army Tactical Missile System).

Le groupe assurera la fabrication, les tests et la livraison des moteurs M124, ainsi que des composants associés, entre 2027 et 2028.

Ce système de missile guidé longue portée, déjà éprouvé en conditions de combat, est utilisé avec les lanceurs MLRS (Multiple Launch Rocket System). Présent sur ce programme depuis plus de 30 ans, L3Harris produit notamment ses moteurs à Camden (Arkansas), un site capable de fabriquer plus de 115 000 unités par an. Le groupe y mène actuellement une expansion significative de ses capacités pour répondre à la demande croissante, avec plus de 20 nouvelles installations en construction.

Parallèlement, les dispositifs d'armement et de tir ATACMS sont produits sur le site de Cincinnati (Ohio).

Le titre L3Harris progresse de 0,2% aujourd'hui et affiche une progression proche de 20% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

L3HARRIS TECH
348,535 USD NYSE -0,52%
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