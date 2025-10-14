 Aller au contenu principal
L'utilisation de l'IA par Citigroup libère 100 000 heures de travail par semaine pour les développeurs
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 17:57

Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, a déclaré que l'utilisation par la société de l'intelligence artificielle a permis de gagner du temps et de libérer 100 000 heures de capacité hebdomadaire pour les développeurs de logiciels.

Près de 180 000 employés de la banque dans 83 pays ont accès aux outils d'intelligence artificielle internes de Citi, a-t-elle déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mardi.

