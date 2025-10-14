L'utilisation de l'IA par Citigroup libère 100 000 heures de travail par semaine pour les développeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, a déclaré que l'utilisation par la société de l'intelligence artificielle a permis de gagner du temps et de libérer 100 000 heures de capacité hebdomadaire pour les développeurs de logiciels.

Près de 180 000 employés de la banque dans 83 pays ont accès aux outils d'intelligence artificielle internes de Citi, a-t-elle déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mardi.