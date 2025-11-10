L'usine américaine de moteurs-fusées d'Avio fournira Raytheon et Lockheed Martin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Raytheon et Lockheed Martin

LMT.N seront les principaux clients de l'usine de moteurs à propergol solide d'Avio AVI.MI prévue aux États-Unis, a déclaré lundi le fabricant italien de fusées.

Raytheon, qui est la branche défense du géant de l'aérospatiale RTX RTX.N , et Lockheed Martin auront un accès privilégié à une partie de la production de l'usine, a indiqué Avio dans des déclarations séparées sur les deux accords.

Avio n'a pas annoncé où l'usine sera construite, mais a déclaré qu'elle serait opérationnelle au début de 2028.

"Cet accord permettra d'établir un fournisseur supplémentaire de moteurs-fusées à propergol solide aux États-Unis", a déclaré Bob Butz, vice-président des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de la qualité chez Raytheon.

Avio dirigera 80 % d'une augmentation de capital en cours de 400 millions d'euros (466,48 millions de dollars) pour le développement du site, a déclaré son directeur général à Reuters en octobre.

"L'établissement du site SRM d'Avio nous permettra d'apporter notre expertise éprouvée en matière de propulsion solide aux États-Unis, contribuant ainsi à l'innovation et au développement d'une chaîne d'approvisionnement industrielle essentielle", a déclaré Jim Syring, directeur général d'Avio USA.

Le marché des moteurs-fusées à propergol solide (SRM) se développe en raison de l'augmentation des dépenses militaires dans le monde, en particulier pour les missiles et les systèmes d'armes tactiques, les pays cherchant à améliorer leurs capacités de défense grâce à des technologies de missiles avancées.

Tim Cahill, président de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, a déclaré que la collaboration avec Avio permettrait au groupe de s'engager dans une "chaîne d'approvisionnement diversifiée et résiliente pour les moteurs-fusées à propergol solide".

Le directeur général d'Avio, Giulio Ranzo, a déclaré à Reuters que les deux accords étaient "fondamentaux et donnaient une grande solidité" au projet américain d'Avio.

Ils interviennent juste après que le groupe de défense italien Leonardo LDOF.MI , contrôlé par l'État, a réduit sa part dans Avio à un peu plus de 19 % et a déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas intéressé par un investissement supplémentaire dans le groupe parce qu'il fait déjà partie du fabricant européen de missiles MBDA.

