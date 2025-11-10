 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 069,98
+1,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'usine américaine de moteurs-fusées d'Avio fournira Raytheon et Lockheed Martin
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Raytheon et Lockheed Martin

LMT.N seront les principaux clients de l'usine de moteurs à propergol solide d'Avio AVI.MI prévue aux États-Unis, a déclaré lundi le fabricant italien de fusées.

Raytheon, qui est la branche défense du géant de l'aérospatiale RTX RTX.N , et Lockheed Martin auront un accès privilégié à une partie de la production de l'usine, a indiqué Avio dans des déclarations séparées sur les deux accords.

Avio n'a pas annoncé où l'usine sera construite, mais a déclaré qu'elle serait opérationnelle au début de 2028.

"Cet accord permettra d'établir un fournisseur supplémentaire de moteurs-fusées à propergol solide aux États-Unis", a déclaré Bob Butz, vice-président des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de la qualité chez Raytheon.

Avio dirigera 80 % d'une augmentation de capital en cours de 400 millions d'euros (466,48 millions de dollars) pour le développement du site, a déclaré son directeur général à Reuters en octobre.

"L'établissement du site SRM d'Avio nous permettra d'apporter notre expertise éprouvée en matière de propulsion solide aux États-Unis, contribuant ainsi à l'innovation et au développement d'une chaîne d'approvisionnement industrielle essentielle", a déclaré Jim Syring, directeur général d'Avio USA.

Le marché des moteurs-fusées à propergol solide (SRM) se développe en raison de l'augmentation des dépenses militaires dans le monde, en particulier pour les missiles et les systèmes d'armes tactiques, les pays cherchant à améliorer leurs capacités de défense grâce à des technologies de missiles avancées.

Tim Cahill, président de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, a déclaré que la collaboration avec Avio permettrait au groupe de s'engager dans une "chaîne d'approvisionnement diversifiée et résiliente pour les moteurs-fusées à propergol solide".

Le directeur général d'Avio, Giulio Ranzo, a déclaré à Reuters que les deux accords étaient "fondamentaux et donnaient une grande solidité" au projet américain d'Avio.

Ils interviennent juste après que le groupe de défense italien Leonardo LDOF.MI , contrôlé par l'État, a réduit sa part dans Avio à un peu plus de 19 % et a déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas intéressé par un investissement supplémentaire dans le groupe parce qu'il fait déjà partie du fabricant européen de missiles MBDA.

(1 dollar = 0,8575 euro)

Valeurs associées

AVIO
29,800 EUR MIL -1,97%
LEONARDO
51,020 EUR MIL +0,99%
LOCKHEED MARTIN
449,697 USD NYSE -1,84%
RTX
177,250 USD NYSE +0,13%
SPACE2
13,320 EUR MIL +4,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank