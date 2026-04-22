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L'USDA et Palantir signent un accord d'achat de logiciels d'une valeur de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de l'agriculture et la société de logiciels Palantir Technologies PLTR.O ont annoncé mercredi la signature d'un accord d'achat global de 300 millions de dollars (BPA).

Cet accord vise à soutenir le National Farm Security Action Plan (NFSAP), indique le communiqué, ajoutant qu'il permettra également de moderniser la manière dont l'USDA fournit des services aux agriculteurs américains.

Palantir a déclaré qu'elle fournira un logiciel opérationnel permettant à l'USDA d'améliorer la prestation de services pour les agriculteurs et le personnel de terrain du gouvernement.

Le BPA s'appuiera sur le travail existant de Palantir avec la plateforme "Landmark" de l'USDA et soutiendra l'initiative "One Farmer, One File" (un agriculteur, un dossier). Le communiqué indique que Landmark permet à l'USDA de transformer la manière dont les agriculteurs déclarent leurs surfaces grâce à des outils numériques en libre-service.

"Protéger les terres agricoles américaines, c'est protéger l'Amérique elle-même, et ce travail donne à l'USDA la visibilité et la rapidité nécessaires pour sauvegarder notre approvisionnement alimentaire", a déclaré Sam Berry, directeur de l'information de l'USDA.

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