L'université Brown réduit de plus de 50 % sa participation dans le fonds de crédit privé Blue Owl

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Selon un document réglementaire publié vendredi, la dotation de l'université Brown, dotée d'un capital de 8 milliards de dollars, a réduit d'environ 53 % sa participation dans un fonds de crédit privé coté en bourse géré par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital

OWL.N .

L'université de l'Ivy League a réduit sa participation dans Blue Owl Capital Corp OBDC.N , le plus grand fonds de crédit privé coté en bourse de la société, à 1,5 million d'actions au 31 mars, contre 3,2 millions d'actions à la fin de 2025, selon le document 13-F.

L'université a toutefois conservé l'intégralité de sa participation d'environ 2,6 millions d'actions dans la société de gestion.

Les sociétés de développement commercial (BDC) cotées en bourse, comme OBDC, se négocient avec des décotes importantes , les investisseurs se montrant de plus en plus sceptiques quant aux valorisations et aux tensions croissantes dans le secteur du crédit privé.

Alors que les investisseurs institutionnels continuent globalement de manifester un fort appétit pour le crédit privé, les investisseurs particuliers et les particuliers fortunés se sont détournés de cette classe d'actifs de plusieurs milliers de milliards de dollars, car une avalanche de titres négatifs ces derniers mois a attiré une attention intense sur le secteur.

Le géant de l'assurance AIG AIG.N a déclaré vendredi avoir réduit ses activités de crédit privé compte tenu des conditions actuelles du marché.

Lancée en 2016, OBDC est l'une des sociétés de développement commercial cotées en bourse de Blue Owl. Sa base d'investisseurs comprend à la fois des clients institutionnels et des particuliers.

Les BDC sont des véhicules d'investissement qui offrent aux investisseurs une participation dans un portefeuille diversifié d'actifs de crédit privé.

Le portefeuille de Brown couvre des classes d'actifs telles que les actions cotées, les actifs immobiliers et le capital-investissement. La dotation a enregistré un rendement de 11,9 % au cours de l'exercice 2025.

Les déclarations 13-F détaillent les positions détenues par les sociétés d'investissement en actions américaines à la fin du trimestre précédent. Bien qu'elles soient rétrospectives, elles sont suivies de près pour donner des indications sur les tendances d'investissement.