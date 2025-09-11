 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'unité texane d'Entergy reçoit l'autorisation de construire des centrales électriques au gaz naturel
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 23:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité texane d'Entergy ETR.N a déclaré jeudi avoir reçu l'approbation de la Commission des services publics du Texas pour son projet de construction de deux centrales électriques au gaz naturel, dans un contexte d'augmentation rapide de la demande d'électricité dans la région.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des sommets en 2025 et 2026, selon l'U.S. Energy Information Administration (EIA).

Les centrales Legend et Lone Star, dont la mise en service est prévue pour la mi-2028, ajouteront plus de 1 200 mégawatts d'énergie au réseau électrique du sud-est du Texas, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Entre 2019 et 2023, la demande annuelle d'électricité du secteur commercial a augmenté de 13 térawattheures (TWh) au Texas , sous l'effet de la croissance des centres de données, selon les chiffres de l'EIA.

"Nos clients et nos communautés nous ont directement fait part de la nécessité de disposer de plus d'électricité pour soutenir notre région en pleine croissance, et c'est précisément ce que ces installations permettront de faire", a déclaré Eliecer Viamontes, directrice générale d'Entergy Texas.

Entergy Texas dessert près de 524 000 clients dans 27 comtés de l'État.

Valeurs associées

ENTERGY
89,860 USD NYSE +1,62%
