L'unité indienne de Policybazaar aux Émirats arabes unis prévoit un rétablissement complet dans les 48 heures suivant l'interruption du service AWS

L'entreprise indienne Policybazaar a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que les services de son unité des Émirats arabes unis reviennent à la normale dans les 24 à 48 heures après que des frappes de drones liées au conflit du Moyen-Orient ont touché l'infrastructure en nuage d'Amazon AMZN.O dans la région.

"Pendant quelques jours, toutes nos activités ont été interrompues parce que nous n'étions pas en mesure de faire fonctionner le site web - tout était hébergé sur Amazon Web Services (AWS)", a déclaré Neeraj Gupta, directeur général de Policybazaar aux Émirats arabes unis, dans une interview.

Les opérations de Policybazaar UAE sont "à 60-70 % opérationnelles aujourd'hui", a ajouté M. Gupta.

Lundi, Amazon a déclaré que certains de ses centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été endommagés par des frappes de drones, ce qui a perturbé les services d'informatique en nuage et rendu le rétablissement "prolongé".

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui est entrée dans son septième jour vendredi, a également affecté la demande de polices d'assurance-vie aux EAU, a déclaré M. Gupta, car les consommateurs retardent leurs décisions dans l'incertitude.

En revanche, la demande d'assurance automobile et d'assurance maladie, qui sont obligatoires aux EAU , est restée stable, a-t-il ajouté.

LAMIGRATION DES DONNÉES NÉCESSITE UNE APPROBATION RÉGLEMENTAIRE

La panne d'Amazon Web Services a perturbé une douzaine de services cloud essentiels, et l'entreprise a conseillé à ses clients de sauvegarder leurs données critiques et de transférer leurs opérations sur des serveurs situés dans des régions AWS non touchées.

Policybazaar UAE travaille actuellement avec AWS pour transférer temporairement ses données en dehors de la région, une démarche qui nécessite une approbation réglementaire, a déclaré M. Gupta.

La banque centrale des Émirats arabes unis exige actuellement que les données relatives aux assurances soient hébergées dans le pays, mais l'entreprise est en pourparlers avec l'autorité et s'attend à ce que la migration temporaire soit bientôt autorisée.

Les activités de la société aux Émirats arabes unis, qui connaissent une croissance rapide et ont été lancées au cours de l'exercice 2019, ont été rentables au cours des quatre derniers trimestres.

Au cours du trimestre clos le 31 décembre, les primes d'assurance de l'unité ont augmenté de 62% en glissement annuel pour atteindre environ 5 milliards de roupies (54,50 millions de dollars), représentant environ 6% des primes totales de Policybazaar de 79,65 milliards de roupies pour la période.

(1 $ = 91,7430 roupies indiennes)