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L'unité de PMGC Holdings obtient une option sur la technologie des drones, les actions chutent
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de technologie de défense PMGC Holdings ELAB.O chutent de 11,1 % à 5,08 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que son unité NorthStrive Defense Tech a obtenu une option exclusive de licence pour un brevet américain concernant un système de drones opérant dans l'air et dans l'eau

** La technologie utilise la flottabilité pour transporter des charges utiles et pourrait être utilisée dans les zones côtières et fluviales pour la logistique militaire, le réapprovisionnement à distance et le déploiement de capteurs

** Elle ajoute qu'elle pourrait développer et commercialiser des produits basés sur le brevet si elle exerce l'option

** Avertissement: il n'y a aucune garantie qu'un accord de licence définitif sera conclu ou que la technologie sera développée avec succès

** Les actions ont baissé d'environ 84 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

Valeurs associées

PMGC HLDG
5,7200 USD NASDAQ 0,00%
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