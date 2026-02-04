L'unité de CK Hutchison lance une procédure d'arbitrage contre le Panama au sujet d'une décision concernant un port

La société hongkongaise CK Hutchison

0001.HK a déclaré mercredi que son unité Panama Ports Company avait entamé une procédure d'arbitrage international contre le Panama après qu'un tribunal de ce pays ait annulé ses licences d'exploitation de deux ports du canal de Panama.

La Cour suprême du Panama a statué la semaine dernière que les contrats violaient la constitution du Panama en accordant à la société des privilèges exclusifs et des exonérations fiscales.

Cette décision jette le doute sur la propriété future des deux ports et sur l'accord de 23 milliards de dollars prévu par Hutchison pour la vente de ses activités portuaires.

"Le conseil d'administration est en profond désaccord avec la décision et les actions correspondantes au Panama", a déclaré CK Hutchison dans un communiqué transmis à la Bourse de Hong Kong.

"Le groupe continue de consulter ses conseillers juridiques et se réserve tous les droits, y compris le recours à d'autres procédures judiciaires nationales et internationales dans cette affaire."

Le gouvernement panaméen n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mardi, la Chine a averti le Panama qu'elle aurait à payer "un lourd tribut" pour la décision de justice qu'elle a qualifiée d'"absurde" et de "honteuse et pathétique".

"La décision a ignoré les faits, a rompu la confiance et a gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises de Hong Kong (Chine)", a déclaré le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao sur son compte de médias sociaux.

CK Hutchison exploite les ports depuis près de trente ans.

Les deux ports du canal de Panama sont au cœur d'une offre de rachat de 23 milliards de dollars, menée par Blackrock

BLK.N et Mediterranean Shipping Company, des 43 ports de CK Hutchison dans 23 pays.

L'opération a ouvert un nouveau front dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, qui s'affrontent pour le contrôle des plus importantes routes commerciales du monde.

Les ports Balboa et Cristobal de CK Hutchison sont considérés comme des actifs stratégiques dans le canal de Panama, la principale route commerciale maritime vers les États-Unis. Balboa se trouve à l'entrée du canal dans le Pacifique et Cristobal à l'entrée dans l'Atlantique.

La décision du tribunal panaméen a été saluée par certains législateurs américains comme une "victoire pour l'Amérique". Le président Donald Trump, qui avait initialement célébré la vente des ports proposée pour un montant de 23 milliards de dollars, a appelé les États-Unis à "reprendre" le canal de Panama face à l'influence de la Chine.