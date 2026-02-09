L'unité Constellation Energy conclut un nouvel accord de 380 mégawatts avec CyrusOne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lagrande compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a déclaré lundi que sa filiale Calpine avait signé un nouvel accord de 380 mégawatts avec la société CyrusOne, basée à Dallas, pour connecter et desservir un nouveau centre de données adjacent au Freestone Energy Center, au Texas.

La société de gaz naturel et de géothermie Calpine a également conclu un accord exclusif pour fournir l'électricité, la connectivité au réseau et l'infrastructure du site pour la phase 2, qui représentera 380 MW supplémentaires, a déclaré Constellation.

La société a déclaré que les derniers accords, qui s'ajoutent aux accords de 400 MW annoncés l'année dernière pour le Thad Hill Energy Center au Texas, portent le total de l'énergie contractée pour les centres de données de CyrusOne au Texas à plus de 1 100 MW.

Selon l'Energy Information Administration, laconsommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre un niveau record en 2026, sous l'effet d'une hausse de la demande des centres de données nécessaires au fonctionnement des technologies d'intelligence artificielle.

Le mois dernier, Constellation a finalisé l' acquisition de Calpine, annoncée précédemment, pour un montant de 16,4 milliards de dollars .