L'Ukraine va nommer un nouveau conseil de surveillance pour Energoatom, au coeur d'un scandale
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 16:26

Le gouvernement ukrainien prévoit de nommer d'ici la fin de l'année un nouveau conseil de surveillance à Energoatom, l'entreprise nucléaire publique au cœur d'un scandale de corruption, a déclaré vendredi le ministre de l'Économie, Oleksii Sobolev.

L'Ukraine est secouée par un scandale de corruption concernant un système de pots-de-vin présumé de 100 millions de dollars impliquant de hauts fonctionnaires du secteur de l'énergie et un ancien associé du président Volodimir Zelensky.

"Nous devons rétablir la gestion et le bon fonctionnement de tous les organes d'Energoatom pour restaurer la confiance", a déclaré Oleksii Sobolev aux journalistes, précisant que le nouveau conseil de surveillance serait composé de sept membres, dont trois représentant le gouvernement et quatre indépendants.

Le gouvernement ukrainien a démis de ses fonctions le conseil de surveillance d'Energoatom au début du mois, après l'ouverture d'une enquête sur des allégations de corruption.

Tous les responsables de l'entreprise impliqués dans l'enquête ont été suspendus. Energoatom a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités et s'est engagée à faire preuve de transparence.

Ce scandale entache l'image de l'Ukraine, rongée depuis longtemps par des affaires de corruption, et de son président, qui s'était fait le champion de la lutte anti-corruption pour rassurer les donateurs et prouver que le pays est prêt à adhérer à l'Union européenne.

Energoatom exploite trois centrales nucléaires qui fournissent à l'Ukraine plus de la moitié de son électricité. L'entreprise a déclaré que l'enquête n'avait aucune incidence sur sa production et sa sécurité.

(Rédigé par Olena Harmash, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
