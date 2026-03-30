L'Ukraine riposte aux critiques du dirigeant de Rheinmetall sur les "drones de ménagères"

par Dan Peleschuk

L'Ukraine a vivement réagi lundi aux propos tenus par le président du directoire de Rheinmetall RHMG.DE qualifiant les innovations du pays, attaqué depuis plus de quatre ans par la Russie, en matière de défense de "technologie rudimentaire mise au point par des femmes au foyer dans leur cuisine".

En Ukraine, les drones ont joué un rôle crucial dans la résistance face à Moscou et constituent en outre une source de fierté, nombre de ces engins sans pilotes étant assemblés par des citoyens à partir de pièces achetées en lignes, avant d'être remis à l'armée.

"Si toutes les femmes au foyer d'Ukraine peuvent vraiment fabriquer des drones, alors toutes les femmes au foyer d'Ukraine peuvent être directrice de Rheinmetall", a déclaré dans un boucle WhatsApp le président ukrainien Volodimir Zelensky, en réaction aux propos d'Armin Papperger, le dirigeant de Rheinmetall, au mensuel américain The Atlantic.

En ligne, sous le hashtag #MadeByHousewives (Fabriqué par des femmes au foyer), d'autres Ukrainiens et partisans de Kyiv ont apporté leur soutien aux femmes ukrainiennes et célébré l'esprit d'initiative du pays.

Certains utilisateurs ont publié des images animées de femmes ukrainiennes en tenue traditionnelle tenant ou construisant des drones dans un décor de village.

Dans un message publié sur X, le conseiller de Volodimir Zelensky, Oleksandr Kamyshin, a déclaré que les drones ukrainiens, tels que ceux dénigrés par Armin Papperger, avaient détruit plus de 11.000 chars russes depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

RHEINMETALL RECTIFIE LE TIR

Dans ses propos à The Atlantic, publiés vendredi, Armin Papperger a minimisé la valeur innovante du savoir-faire ukrainien en matière de défense – récemment sollicité par les pays du Golfe pour se défendre contre les drones iraniens – par rapport à celle de grandes entreprises comme la sienne.

"Ce sont des femmes au foyer ukrainiennes", a-t-il déclaré. "Elles ont des imprimantes 3D dans leur cuisine et fabriquent des pièces pour des drones. Ce n'est pas de l'innovation."

Il souligne dans l'article que Rheinmetall prévoit de continuer à produire des armes lourdes, notamment des chars et de l'artillerie, malgré la présence croissante sur les champs de bataille de drones bon marché capables de les détruire.

Le groupe allemand – qui a créé une coentreprise de défense avec l'Ukraine – a déclaré dimanche, après les propos de son dirigeant, que la société avait "le plus grand respect pour les efforts immenses déployés par le peuple ukrainien pour se défendre".

"La force d'innovation et l'esprit combatif du peuple ukrainien sont une source d'inspiration pour nous", a déclaré Rheinmetall dans un communiqué.

(Rédigé par Dan Peleschuk ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)