L'Ukraine lance des manoeuvres militaires face aux exercices russes

KIEV, 23 septembre (Reuters) - L'Ukraine a lancé de vastes exercices militaires en réaction aux grandes manoeuvres effectuées en Russie voisine et baptisées "Caucase 2020", a annoncé mercredi l'armée ukrainienne, qui les présente comme une manière de démontrer sa capacité à repousser toute attaque en provenance du territoire russe. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis l'annexion de la Crimée par la Russie et le soulèvement de combattants pro-russes dans l'est de l'Ukraine en 2014. Environ 12.000 soldats et des dizaines de véhicules blindés participent sur terre aux exercices ukrainiens, qui entrent dans le cadre de manoeuvres plus vastes impliquant les forces navales en mer Noire. La Russie a lancé son propre programme Caucase 2020 lundi. La semaine dernière, l'Ukraine et les Etats-Unis ont organisé des manoeuvres conjointes, quelques jours seulement après le début d'exercices militaires russes en Biélorussie. (Pavel Polityuk; version française Juliette Portala)

