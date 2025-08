L'UE valide le rachat du suédois Karo Healthcare par KKR information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 12:59









(Zonebourse.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Karo Intressenter Holding AB ('Karo Healthcare') de la Suède par la société états-unienne KKR.



L'opération concerne principalement le secteur des soins de santé destinés aux consommateurs.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.





