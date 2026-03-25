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L'UE valide 15,09 MdsEUR de financements pour la défense française
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 15:29

La Commission européenne accélère le déploiement de son instrument SAFE pour renforcer les capacités militaires des États membres.

La Commission européenne annonce l'approbation de deux plans nationaux dans le cadre de l'initiative "Security Action for Europe" (SAFE), ouvrant la voie à un soutien financier de 15,09 milliards d'euros pour la France et de 2,06 milliards d'euros pour la Tchéquie. Ces montants seront confirmés après signature des accords de prêt.

Cette décision s'inscrit dans la continuité des premières vagues de financement visant à renforcer la préparation et la sécurité de l'Union européenne. Les fonds doivent soutenir en priorité les capacités stratégiques via des acquisitions conjointes, favorisant l'interopérabilité et la réduction des coûts.

Le Conseil de l'Union européenne dispose désormais de quatre semaines pour valider ces décisions. Les premiers décaissements sont attendus en avril 2026.

Pour rappel, adopté en mai 2025, le programme SAFE constitue un pilier du plan "Préparation à l'horizon 2030", destiné à stimuler massivement les investissements dans la défense européenne, tout en intégrant des partenaires comme l'Ukraine ou les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'Espace économique européen (EEE).

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