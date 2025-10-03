L'UE va limiter l'utilisation de "polluants éternels" dans les mousses anti-incendie

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir adopté des mesures visant à limiter l'utilisation des "polluants éternels" (PFAS) dans les mousses anti-incendie.

Les mesures entreront en vigueur fin octobre avec des périodes de transition allant de quelques mois à 10 ans en fonction des industries, a ajouté la Commission.

La vente d'extincteurs portables contenant des PFAS (ou substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) sera limitée après une période de transition de six mois, et de 18 mois pour les extincteurs utilisés par les services municipaux de lutte contre les incendies.

Une transition de dix ans est prévue pour les sites industriels à haut risque couverts par les règles de sécurité de l'Union européenne, qui stockent par exemple de grandes quantités de liquides inflammables.

"Environ 60% des mousses anti-incendie contiennent des PFAS. Cela a entraîné de nombreux cas de contamination du sol et de l'eau, y compris de l'eau potable. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre la pollution par les PFAS en Europe", a déclaré la commissaire européenne à l'Environnement Jessika Roswall .

(Rédigé par Charlotte Van Campenhout, version française Kate Entringer)