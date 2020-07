Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE va autoriser l'offre d'Alstom sur la division rail de Bombardier - sources Reuters • 27/07/2020 à 20:51









(Complété avec précisions) par Foo Yun Chee BRUXELLES, 27 juillet (Reuters) - Les autorités européennes de la concurrence s'apprêtent à approuver l'offre d'Alstom ALSO.PA sur la division ferroviaire du canadien Bombardier BBDb.TO , a-t-on appris lundi auprès de sources proches du dossier, une opération qui devrait permettre au groupe français de devenir le numéro deux mondial de son secteur derrière le chinois CRRC 601766.SS . Alstom a affiné ses concessions visant à dissiper les inquiétudes que son offre avait fait naître à la Commission européenne. Cette dernière craignait notamment que ce rachat ne donne à Alstom une part de marché trop importante, de l'ordre de 50%, sur le segment des trains régionaux. Présentée à la mi-février, l'opération prévoit qu'Alstom débourse jusqu'à 6,2 milliards d'euros pour acquérir la division rail du groupe canadien, lourdement endetté, afin de s'armer face à la concurrence chinoise dans un secteur dopé par la demande pour les transports "verts". Pour obtenir l'aval de la Commission européenne, le groupe français a notamment proposé de céder son usine de Reichshoffen, en Alsace, qui produit les trains régionaux Coradia Polyvalent et emploie environ 800 personnes. Alstom propose aussi de céder une division de trains régionaux de Bombardier et le site qui lui est associé à Hennigsdorf, en Allemagne. Il n'a toutefois pas eu à proposer des cessions d'actifs supplémentaires à la suite des avis transmis à la Commission par ses concurrents et ses clients, ont dit les sources. Le constructeur du TGV est prêt aussi désormais à accorder à ses concurrents un accès à certains produits des divisions de systèmes de contrôle de trains et de signalisation de Bombardier. La Commission, qui doit rendre son avis d'ici vendredi, et Alstom ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Les autorités européennes de la concurrence ont bloqué en février 2019 le projet de rapprochement entre Alstom et la division ferroviaire de Siemens SIEGn.DE . (Avec Gwénaëlle Barzic à Paris et Allison Lampert à Montréal version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.