 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 864,50
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
information fournie par AFP 23/09/2025 à 17:34

L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )

Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles dans le secteur du numérique.

La Commission européenne a annoncé mardi avoir envoyé des "demandes d'information" à Apple , Google et Microsoft , ainsi qu'à la plateforme de réservation d'hôtels Booking, dans le cadre de la législation sur les services numériques (DSA), pour savoir "comment ils s'assurent que leurs services ne sont pas détournés par des fraudeurs", a précisé un porte-parole.

Dans le détail, la demande de la Commission concerne la boutique d'applications d'Apple (App Store), celle de Google (Google Play), le moteur de recherche de Microsoft (Bing), et Booking.

Parmi les activités criminelles ciblées, la Commission évoque la création d'applications trompeuses, qui se font passer pour des applications bancaires officielles, ou l'utilisation de moteurs de recherche pour diffuser des liens ou des publicités pour des sites frauduleux.

"C'est une étape essentielle pour protéger les utilisateurs dans l'ensemble de l'UE contre ce genre de pratiques, et vérifier que les plateformes font leur part" pour lutter contre ce phénomène, a estimé un porte-parole de la Commission.

- Fausses réservations -

L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

"Microsoft s'engage à créer des expériences en ligne sûres et continuera de collaborer avec la Commission européenne sur ce sujet important", a assuré à l'AFP un porte-parole du groupe.

De son côté, Google a rappelé qu'il "fournit une protection de pointe dans l'ensemble de ses produits, et détecte et supprime des millions de résultats de recherche frauduleux chaque jour".

Booking a pour sa part assuré s'engager "à discuter des faits de manière constructive", assurant pour prouver ses efforts avoir fait chuter de 83% l'an dernier les "fausses réservations liées au phishing détectées et bloquées".

Cette démarche, qui n'en est pas encore au stade d'une enquête formelle, s'appuie sur le vaste arsenal juridique dont l'Europe dispose pour réguler la tech avec le DSA et le règlement sur les marchés numériques (DMA).

Désinformation, haine en ligne, contrefaçons ou produits dangereux, le DSA vise à protéger les utilisateurs européens en imposant aux plateformes des obligations. Les manquements à ces règles peuvent leur valoir des amendes pesant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

Bruxelles a déjà lancé de multiples enquêtes dans le cadre du DSA, ciblant en particulier les plateformes de Meta, Facebook et Instagram, mais aussi TikTok et X, ou encore le site chinois AliExpress.

Mais cet interventionnisme de l'UE dans un secteur dont les champions sont souvent Américains lui a valu les foudres de Donald Trump, qui a menacé de représailles les pays ou organisations régulant le secteur de la tech.

Le président américain s'est ainsi insurgé contre l'amende géante (près de 3 milliards d'euros) infligée début septembre par la Commission européenne à Google, pour abus de sa position dominante dans la publicité en ligne.

Malgré ces menaces, l'UE a assuré qu'elle mènerait à bien ses enquêtes ouvertes dans le cadre du DSA.

"Dans les semaines et les mois à venir, nous serons en mesure de finaliser bon nombre de ces enquêtes", avait déclaré vendredi à l'AFP la commissaire européenne en charge du numérique Henna Virkkunen, ajoutant que "c'étaient les premières décisions qu'[ils allaient] prendre en vertu de la loi sur les services numériques".

"Nous en lancerons probablement de nouvelles", avait-elle ajouté en référence à ces enquêtes.

Valeurs associées

APPLE
255,5400 USD NASDAQ -0,21%
BOOKING HLDG
5 455,9800 USD NASDAQ -0,02%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
766,8300 USD NASDAQ +0,22%
MICROSOFT
510,4200 USD NASDAQ -0,78%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine s'adresse aux médias à son arrivée au palais de justice de Paris le 7 octobre 2019, au premier jour du procès du volet financier de « l'affaire Karachi » ( AFP / Bertrand GUAY )
    Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort
    information fournie par AFP 23.09.2025 18:00 

    L'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, accusateur principal de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les financements allégués de sa campagne présidentielle 2007 par la Libye, est mort mardi matin à Beyrouth, a indiqué à l'AFP son avocate française Me Elise ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:53 

    Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain avait suscité ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en petite hausse
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:50 

    Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite

  • A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 17:23 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank