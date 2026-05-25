L'UE prévoit d'infliger à Google une amende de plusieurs centaines de millions d'euros, rapporte le Handelsblatt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute une déclaration d'un porte-parole de Google aux sixième et septième paragraphes)

L'Union européenne prévoit d'infliger à Google, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), une amende de plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre d'une enquête de concurrence, a rapporté lundi le journal allemand Handelsblatt, citant des sources de la Commission . La décision est en voie d'être finalisée et devrait être annoncée avant les vacances d'été, a indiqué le journal, ajoutant qu'il s'agirait de la plus lourde sanction jamais infligée par l'UE pour une violation de sa loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques. L'enquête, qui a été officiellement lancée en mars 2025, porte sur des soupçons selon lesquels Google favoriserait ses propres services dans les résultats de recherche et vise à garantir que le moteur de recherche le plus populaire au monde se conforme à la réglementation locale. La Commission s’intéresse davantage à garantirla conformité qu’à imposer des sanctions, a déclaré le porte-parole Thomas Regnier dans un communiqué envoyé par e-mail.

"Même si nous menons des négociations sur des solutions futures, nous n'hésiterons pas à passer aux étapes suivantes dès que possible", a-t-il ajouté.

Google a critiqué l'impact des règles de l'UE sur son moteur de recherche et s'est dit désireux de résoudre cette affaire.

"Les modifications que nous avons déjà apportées à Search dans le cadre de la DMA constituent la plus importante dégradation de l'histoire du produit, créant une expérience de second ordre pour les Européens au profit de quelques plaignants intéressés", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Au début du mois, la Commission européenne a déclaré qu’elle avait accordé un peu plus de temps à Google pour apaiser les inquiétudes après qu’une précédente proposition de l’entreprise s’est avérée insuffisante.