L'UE pointe des manquements aux obligations de transparence chez Meta et TikTok
Meta, pour Instagram et Facebook , serait également en infraction concernant la mise à disposition de mécanismes simples permettant aux utilisateurs de signaler des contenus illégaux et de contester les décisions de modération.
Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive pour la Souveraineté technologique, la Sécurité et la Démocratie, a souligné que 'les plateformes doivent respecter les droits des utilisateurs et rendre des comptes conformément au droit européen'.
Ces constats s'inscrivent dans la série d'enquêtes menées par la Commission pour garantir la conformité des grandes plateformes aux exigences du DSA.
