L'UE ouvre une enquête concurrence sur Meta concernant l'utilisation de l'IA dans WhatsApp

La Commission européenne confirme son enquête sur l'utilisation de l'IA sur WhatsApp

Le dernier coup d'éclat des régulateurs de l'UE contre les Big Tech

L'Italie a ouvert une enquête parallèle plus tôt cette année

(Refonte avec la confirmation de la Commission européenne) par Foo Yun Chee, Mrinmay Dey et Rishabh Jaiswal

Bruxelles a ouvert une nouvelle enquête concurrence sur Meta Platforms META.O pour son déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans WhatsApp, a déclaré la Commission européenne jeudi, reflétant la surveillance croissante de l'utilisation de l'IA générative par les Big Tech.

Cette décision, rapportée par Reuters et le Financial Times, est la dernière action en date des régulateurs européens à l'encontre des grandes entreprises technologiques, alors que l'Union européenne cherche à équilibrer le soutien au secteur et les efforts visant à limiter son influence croissante.

La Commission européenne a ouvert une enquête sur "la nouvelle politique de Meta concernant l'accès des fournisseurs d'IA à WhatsApp" après que l'entreprise californienne a intégré son système d'IA Meta dans le service de messagerie au début de l'année.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré que "ces allégations sont sans fondement", ajoutant que l'émergence des chatbots sur ses plateformes "exerce sur nos systèmes une pression qu'ils n'ont pas été conçus pour supporter".

"Malgré tout, l'espace de l'IA est très concurrentiel et les gens ont accès aux services de leur choix de plusieurs façons, y compris les magasins d'applications, les moteurs de recherche, les services de messagerie, les intégrations de partenariat et les systèmes d'exploitation."

Meta AI, un chatbot et assistant virtuel, est intégré à l'interface de WhatsApp depuis mars 2025 sur les marchés européens.

L'autorité italienne de surveillance concurrence a ouvert une enquête parallèle en juillet sur des allégations selon lesquelles Meta aurait tiré parti de son pouvoir de marché en intégrant un outil d'IA dans WhatsApp. L'enquête a été élargie en novembre pour examiner si Meta avait encore abusé de sa position dominante en bloquant l'accès à la plateforme de messagerie aux chatbots d'IA de son concurrent .

Le FT, citant des fonctionnaires, a déclaré que l'enquête de l'UE sera menée en vertu des règles concurrence traditionnelles plutôt que de la loi sur les marchés numériques de l 'UE , la législation historique de l'Union actuellement utilisée pour examiner les services de cloud d'Amazon AMZN.O et de Microsoft

MSFT.O en vue d'une éventuelle limitation de leur utilisation.