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L'UE ne parvient pas à étendre les règles relatives à la détection des contenus pédopornographiques par les plateformes en ligne
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les pays de l'UE et les législateurs n'ont pas réussi lundi à se mettre d'accord sur la prolongation d'une mesure temporaire régissant la manière dont Alphabet's OGL.O> Google, Meta Platforms META.O et d'autres plateformes en ligne s'attaquent aux contenus pédopornographiques, laissant un vide juridique sur la question.

Le système actuel de détection et de suppression volontaires des abus pédosexuels en ligne par les entreprises, qui les exempte des règles strictes de protection de la vie privée en ligne, est en place depuis 2021 et expirera le 3 avril.

"Malheureusement, le Parlement européen a insisté pour modifier le champ d'application de la mesure provisoire d'une manière qui, de l'avis de la grande majorité des États membres, aurait rendu cette mesure inefficace ", a déclaré un porte-parole de Chypre, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'UE.

"Le développement d'aujourd'hui crée un vide

La semaine dernière, les législateurs ont insisté sur le fait que les règles temporaires ne devraient pas s'appliquer aux communications cryptées de bout en bout, parmi d'autres changements proposés.

L'Europe a eu recours à une mesure temporaire après avoir échoué à se mettre d'accord sur une législation relative à cette question, qui oppose les partisans des mesures de sécurité en ligne aux défenseurs de la vie privée inquiets de la surveillance.

Le projet de règlement de la Commission européenne, connu sous le nom de "child sexual abuse material" (CSAM), est bloqué dans un bourbier depuis sa rédaction en 2022, les deux parties critiquant des éléments clés.

Les grandes entreprises technologiques ont fait pression contre toute exigence qui forcerait les services de messagerie, les magasins d'applications et les fournisseurs d'accès à Internet à signaler et à supprimer les images et les vidéos connues et nouvelles, ainsi que les cas de manipulation psychologique (grooming).

Valeurs associées

ALPHABET-A
305,7900 USD NASDAQ +1,16%
META PLATFORMS
627,0800 USD NASDAQ +2,18%
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