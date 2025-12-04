L'UE envisage de prendre des mesures provisoires à l'encontre de Meta, selon la cheffe du service concurrence de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les régulateurs de l'UE envisagent d'imposer des mesures provisoires à Meta META.O en raison du déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans son service de messagerie WhatsApp, a déclaré jeudi la cheffe du service concurrence de l'UE, Teresa Ribera.

Mme Ribera, qui avait déjà ouvert une enquête sur la politique du géant américain de la technologie qui entrera en vigueur en janvier, n'a pas précisé quand elle déciderait d'imposer des mesures provisoires.

Elle a déclaré aux journalistes que la Commission européenne avait reçu des plaintes de petites entreprises concernant la politique de Meta en matière d'IA sur WhatsApp.