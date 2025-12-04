 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 113,89
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE envisage de prendre des mesures provisoires à l'encontre de Meta, selon la cheffe du service concurrence de l'UE
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les régulateurs de l'UE envisagent d'imposer des mesures provisoires à Meta META.O en raison du déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans son service de messagerie WhatsApp, a déclaré jeudi la cheffe du service concurrence de l'UE, Teresa Ribera.

Mme Ribera, qui avait déjà ouvert une enquête sur la politique du géant américain de la technologie qui entrera en vigueur en janvier, n'a pas précisé quand elle déciderait d'imposer des mesures provisoires.

Elle a déclaré aux journalistes que la Commission européenne avait reçu des plaintes de petites entreprises concernant la politique de Meta en matière d'IA sur WhatsApp.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
639,6000 USD NASDAQ -1,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank