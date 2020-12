Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE entame l'examen en continu du candidat vaccin de Johnson&Johnson Reuters • 01/12/2020 à 19:03









BANGALORE, 1er décembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi avoir entamé l'examen en continu du vaccin expérimental de Johnson&Johnson JNJ.N contre le COVID-19, des résultats préliminaires ayant montré qu'une dose provoquait la production d'anticorps et une réponse immunitaire contre le coronavirus. L'examen en continu permet d'étudier les données au fur et à mesure de leur disponibilité, ce qui permet d'accélérer la décision sur l'autorisation du vaccin. Le candidat vaccin de J&J est développé par sa filiale Janssen. Celle-ci a précisé dans un communiqué que son vaccin expérimental était en cours d'évaluation dans des essais cliniques de phase III qui mobiliseront au total près de 100.000 volontaires. L'alliance Pfizer PFE.N -BioNTech BNTX.O et le laboratoire Moderna MRNA.O ont déposé mardi auprès de l'EMA leur demande d'autorisation en urgence pour leurs candidats vaccins respectifs. (Muvija M et Manojna Maddipatla à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

