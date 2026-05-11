 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Valokuitunen Oy par Telia Company et Brookfield
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 14:12

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Valokuitunen Oy (Finlande) par Telia Company (Suède) et Brookfield Asset Management (" Brookfield ") (Canada).

L'opération concerne principalement l'accès internet fixe en gros.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'activité conjointe de la coentreprise est négligeable dans l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

BROOKFIELD RG-A
63,850 CAD TSX -0,82%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank