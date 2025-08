L'UE autorise la création d'une entreprise commune par Foxconn et Alphabet information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 12:25









(Zonebourse.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune par Hon Chi International Investments Co., contrôlée en dernier ressort par Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (ci-après 'Foxconn') et Intrinsic Innovation LLC, contrôlée en dernier ressort par Alphabet .



L'opération porte principalement sur le marché de la fourniture de produits d'automatisation.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.





