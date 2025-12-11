 Aller au contenu principal
L'UE approuve l'aide d'État allemande en faveur des usines de fabrication de puces électroniques
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 11:45

La Commission européenne a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé une aide du gouvernement allemand de 623 millions d'euros (729,16 millions de dollars) pour soutenir la création de deux nouvelles installations de fabrication de semi-conducteurs en Allemagne.

L'aide consiste en deux subventions, d'une valeur respective de 495 millions d'euros et 128 millions d'euros.

La première subvention sera accordée à GlobalFoundries, une fonderie de semi-conducteurs spécialisée dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs exclusivement pour d'autres entreprises. La seconde subvention sera accordée à X-FAB, pour soutenir la construction d'une nouvelle fonderie ouverte sur son site actuel d'Erfurt, en Allemagne.

La Commission a déclaré que ces mesures facilitaient le développement d'activités économiques en Europe, où les installations seraient les premières du genre. Elle a ajouté que ces mesures auraient des effets positifs plus larges sur l'écosystème européen des semi-conducteurs.

(1 $ = 0,8544 euro)

