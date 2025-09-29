L'UE approuve l'acquisition de Spectris par KKR
29/09/2025
Cette transaction concerne principalement la fabrication et la distribution d'instruments de mesure et de contrôle.
La Commission a estimé que cette opération ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu de la position concurrentielle modeste que les deux entreprises occuperaient conjointement sur le marché.
Valeurs associées
|133,975 USD
|NYSE
|-1,23%
